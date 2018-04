'Catalunya, Hola Família', nova campanya de turisme familiar

El primer cap de setmana familiar estarà centrat en destinacions de costa com Cambrils, El Vendrell, Salou i La Pineda

Actualitzada 09/04/2018 a les 19:17

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha engegat una campanya per promocionar el turisme familiar amb l'acció Catalunya, Hola Família, sota la qual s’ofereixen dos caps de setmana amb més de 150 activitats lúdiques i culturals per gaudir en família. En aquest, hi participen 24 destinacions turístiques i 223 empreses i equipaments turístics familiars d’arreu de Catalunya. Les destinacions de costa celebren aquesta acció del 20 al 22 d’abril, i les de natura i muntanya, del 18 al 20 de maig.A més de promocionar un dels productes clau en l’estratègia turística catalana, amb l’acció Catalunya, Hola Família, l’ACT vol contribuir a la desestacionalització, destacar la qualitat i la diversitat de l’oferta especialitzada en famílies que hi ha arreu del territori i incrementar la visibilitat dels adherits als seus segells familiars.Per a aquesta primera edició, el tema escollit ha estat Llegendes en Família, amb l’objectiu de fer èmfasi en la història i la mitologia del territori. En aquest sentit, s’ha creat una app que permetrà buscar i «caçar» durant aquests dos caps de setmana, els éssers màgics creats per a l’ocasió i que s’amagaran en boscos, platges, places i parcs de les diferents destinacions familiars catalanes.El primer cap de setmana familiar (20-22 d’abril) estarà centrat a les següents destinacions de costa: Blanes, Calella, Calonge-Sant Antoni, Cambrils, Castelldefels, Castell-Platja d'Aro, El Vendrell, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Roses, Salou, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador, Santa Susanna, Torroella de Montgrí-l'Estartit, Vila-seca-La Pineda Platja i Vilanova i la Geltrú.Mentre que el segon cap de setmana (18-20 de maig) se celebrarà a les destinacions d’interior i muntanya: Berga, Els Ports, Vall d'en Bas-Les Preses, Vall de Boí, Valls d'Àneu i Muntanyes de Prades.