Els crims reals en la ficció centren la quarta edició del festival 'El Vi fa Sang' de l'Espluga de Francolí

El certamen literari de l'Espluga de Francolí, que marida les novel·les criminals amb vi, homenatja de Pedrolo i recorda Tiñena

Actualitzada 07/04/2018 a les 13:50

Els trossos de realitat en la ficció de les novel·les criminals s'infiltra en la quarta edició del Festival Internacional de Novel·la Criminal el Vi Fa Sang, que, com sempre, es marida amb vi. «Des que Truman Capote va escriure 'A sang freda', l'exitosa novel·la exitosa basada en un crim real, hi ha hagut molts escriptors que han reflectit la realitat en les seves obres», ha explicat el comissari, Salvador Balcells. D'altra banda, la comissària, Margarida Aritzeta, ha recordat que «el morbo» pels casos reals sempre ha existit i que aquest podria ser la clau del seu èxit. Més d'una trentena d'autors participen en el certamen, on també s'han programat una vintena de presentacions de llibres, entre les quals destaca 'Assassins del Camp', un recull de relats d'escriptors del territori. En aquesta edició, tots els actes se centralitzen al Museu de la Vida Rural.