Els Bombers han treballat conjuntament amb la policia local per sanejar la zona

Actualitzada 07/04/2018 a les 13:18

Part d’una façana d’un pis de Torredembarra s’ha caigut aquesta matinada afectant el pati d’una casa adjacent. Els fets han passat al carrer dels Inidians del municipi al voltant de dos quarts de tres de la matinada. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat la policia local i dues dotacions de bombers per sanejar la zona. Segons informen els Bombers de la Generalitat, l’asseguradora d’aquell pis s’ha fet càrrec dels desperfectes que, per sort, no han causat danys personals.