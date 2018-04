Vandellòs engega un pla per millorar les seves platges

S'instal·larà un 'baby point' i s'acondicionarà l'accés a la platja de l’Almadrava, entre d'altres actuacions

Impacte econòmic de les platges

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té un pla per millorar les platges, que durà a terme en diferents fases. Entre les primeres actuacions hi ha la instal·lació d’un baby point a la Platja de l’Arenal i en el condicionament de la zona d’accés a la platja de l’Almadrava des de l’escala que baixa de l’aparcament, per habilitar-ne un espai verd. També es preveu renovar els cartells informatius a totes les platges i col·locar-hi nous estacionaments de bicicleta.Per reordenar les platges, millorar l’estètica del conjunt i oferir comoditat als usuaris, així mateix, s’homogeneïtzaran les passeres, perquè en els punts d’accés importants que tenen continuïtat amb el traçat urbà, concentrin els serveis mínims (dutxa, papereres i lavabo).La Regidoria de Turisme va encarregar l’any passat un projecte per saber quines són les actuacions més adequades i disposar d’una anàlisi de la demanda i d’una estimació de l’impacte econòmic de les platges.Segons l'estudi, el municipi ha tingut a la temporada 2017 un total de 368.000 usuaris a les platges. La de l’Arenal és la que més usuaris concentra (el 61%), seguida de la de l’Almadrava (18%), la del Torn (14%) i la de la Punta del Riu (7%). El 50% dels usuaris són turistes, el 28% residents i el 22% excursionistes. Per nacionalitat, el 62% dels usuaris són nacionals, seguits per un 22% de francesos. El 71,2% dels usuaris són famílies. Per als turistes, la qualitat de les platges és la principal motivació en un 4.49 sobre 5.De l’estudi d’impacte econòmic, fet a partir de les dades de 1.052 enquestes realitzades, es desprèn que la despesa estimada que els usuaris de les platges realitzen al municipi és d’un total de 2,9 milions d’euros, aproximadament (694.538 euros, a les platges; i 2,2 milions euros, al municipi).