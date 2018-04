Un intoxicat lleu per inhalació de fum en cremar una olla que s'havia deixat al foc

L'afectat va ser atès pels serveis sanitaris i evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus

Un home de 36 anys va resultar intoxicat lleu per inhalació de fum, la nit d'ahir dijous 5 d'abril, després de cremar una olla que s'havia deixat al foc a Mont-roig del Camp. En el servei hi va actuar una dotació dels Bombers de la Generalitat i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).Els fets van succeir quan passaven 12 minuts de les 10 de la nit en una casa unifamiliar situada a l'avinguda Califòrnia de Mont-roig. Una olla, que s'havia quedat al foc, va cremar provocant una gran fumera dins l'habitatge, en el qual hi havia una persona. Es tracta d'un home de 36 anys que va resultar intoxicat lleu per inhalació de fum.Fins al lloc dels fets s'hi va traslladar una ambulància del SEM, que va atendre l'afectat i posteriorment el va traslladar a l'Hospital Sant Joan de Reus. També va acudir a l'habitatge una dotació de Bombers per tal d'apagar el foc de l'olla -no va cremar cap altre objecte ni cap part de la casa- i fer tasques de ventilació del domicili.