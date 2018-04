La policia de Saragossa dedica un tuit als aragonesos que senten «orgull de puma».

En resposta al comentari despectiu del regidor d'ERC de Cambrils, Eduard Pellicer

Actualitzada 06/04/2018 a les 19:30

"el acero de las almas aragonesas, que no se rompe, ni se dobla, ni se funde, ni se hiende, ni se oxida" (B. Pérez Galdós)

Dedicado a todos los maños que sienten #OrgulloDePuma

Esperamos que tengáis un #FelizJueves pic.twitter.com/1FfhGy7tVn — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) 5 d’abril de 2018

La policia de Saragossa ha penjat a través del seu compte de Twitter un missatge dedicat als aragonesos apel·lant al seu sentiment d'«orgull de puma». El missatge arriba després del polèmic comentari que va fer Eduard Pellicer, el tercer tinent d'alcalde i regidor de Barri antic de Cambrils, sobre la comunitat aragonesa que fa turisme a la ciutat.Pellicer va publicar a Facebook «Pumas bienvenidos a #cambrils» per referir-se als turistes que havien arribat a la ciutat per Setmana Santa. Unes hores més tard, el mateix tercer tinent d'alcaldia va esborrar la seva publicació. «PUMA» es l'acrònim utilitzat pels cambrilencs per dir «Putos Maños», segons va comentar un usuari de Facebook.A partir d'aquí, les reaccions no es van fer esperar. La resta de partits polítics cambrilencs van condemnar els comentaris despectius de Eduard Pellicer. Mentre que el PP i Ciutadans van demanar la seva dimissió. El regidor d'ERC es va limitar a demanar disculpes al·legant que havia «fet servir una expressió inadequada».