La Diputació de Tarragona aprova un crèdit de 8 milions per impulsar diversos projectes

En destaquen els diferents iniciatives per a la millora energètica als municipis, o la creació d'un centre permanent de formació de la Diputació a Reus

Actualitzada 06/04/2018 a les 14:55

El Ple ordinari de la Diputació de Tarragona ha aprovat una modificació de crèdit de vuit milions d'euros per impulsar nous serveis i infraestructures, informa la institució.Les diferents inversions, procedents de la liquidació dels pressupostos de l'any anterior, incidiran en aspectes de caràcter mediambiental, social, de serveis i d'infraestructures en tota la província.Destaquen les ajudes als ajuntaments en matèria d'eficiència energètica (400.000 euros) o les partides per a obres a les xarxes municipals de calefacció amb biomassa (gairebé 980.000 euros).També ressalta la reconversió de l'antic edifici d'Escola d'Art de la Diputació a Reus per destinar-lo a centre de formació permanent, amb una inversió d'1,2 milions.En l'apartat cultural, es destinen 100.000 euros en projectes museístics de l'escultor Julio Antonio a Móra d'Ebre; 150.000 per a Reus Capital de la Música; 30.000 per a la restauració de l'òrgan de la Catedral de Tarragona i 30.000 per a la capitalitat catalana de la sardana a Montblanc.