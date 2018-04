Enxampen dos homes robant en un establiment de restauració de Torredembarra

Els detinguts, veïns del municipi, tenen relació amb 16 delictes contra el patrimoni

Actualitzada 06/04/2018 a les 14:03

La Policia Local de Torredembarra han detingut, la matinada d’aquest divendres 6 d’abril, dos homes a qui van enxampar robant en un establiment de restauració de la població. Els individus, veïns del municipi i amb un ampli historial delictiu, han estat arrestats com a presumpte autors d’un delicte de robatori amb força.Els fets han tingut lloc aquesta passada matinada, a les 2h, en un establiment de restauració del passeig Marítim. Una patrulla de la Policia Local ha sorprès un dels individus, conegut per la seva implicació en altres fets delictius, sortint de l’establiment. L’hora i el lloc dels fets han fet sospitar la patrulla que, un cop verificat l’establiment, ha comprovat que hi havia una porta lateral forçada i que a l’interior hi havia un segon individu.Els presumptes autors dels fets, relacionats anteriorment amb 16 delictes contra el patrimoni, han estat posats a disposició judicial del Jutjat de Guàrdia del Vendrell.