El CAR Salou promou activitats per celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física

Les activitats van començar el dijous 5 d’abril i acabaran el dia 26 amb la celebració del 10è aniversari del programa Anem a caminar

Actualitzada 06/04/2018 a les 15:53

El Centre d’Alta Resolució (CAR) de Salou va iniciar, ahir dijous 5 d’abril, les activitats que té programades per adherir-se al Dia Mundial de l’Activitat Física. La primera activitat va ser una caminada amb grup del programa d’exercici físic moderat Anem a caminar del CAR Salou, que van estar acompanyats pel grup Enforma’t de l’IES Jaume I de Salou. L’acte va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament, que va repartir bosses per l’esmorzar als participants.Els professionals del CAR Salou també han realitzat una caminada aquest divendres, 6 d’abril. El proper dimarts 10 d’abril, Salou s’afegirà a la VI Caminada a Bon Pas, Fem Salut a Tarragona, que es farà per la capital de la província. Finalment, el proper 26 d’abril es realitzarà la celebració del 10è aniversari de la creació del grup Anem a caminar del CAR Salou. La celebració comptarà amb la presència de l’alcalde de Salou, Pere Granados, i de la regidora de Salut del consistori, Martina Fourrier.El Dia Mundial de l’Activitat Física se celebra, des de 2002, a tot el món. Catalunya participa des de l’any 2010 per l’impuls del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES). L’objectiu d’aquest any és sensibilitzar a la població sobre l’epidèmia de sedentarisme existent i promoure l’activitat física com un element essencial per a la salut i el benestar de les persones.