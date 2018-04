Detinguts tres homes per robatoris a vehicles a Salou

Els agents van poder recuperar els objectes sostrets i retornar-los als seus propietaris

Prevenció davant d’aquest tipus de delictes

Els Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Salou van detenir aquest dimecres a la tarda tres homes de 23, 24 i 32 anys, de nacionalitats alemanya, croata i sèrbia i montenegrina respectivament, tots tres veïns de Vilanova i la Geltrú, com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força a interior de vehicle.Una patrulla que estava fent un dispositiu de prevenció a Salou va observar com tres homes miraven a l’interior de diversos vehicles estacionats al carrer Batlle Pere Molas de Salou.Mentre es feia la vigilància, un agent va fer recerca per la zona i va localitzar tres vehicles amb els vidres trencats. Llavors, quan els policies van veure que un dels homes es va apropar un vehicle estacionat, mirava al seu interior i comprovava que no hi havia ningú al voltant, els agents van intervenir per evitar el robatori.Els mossos van escorcollar els tres homes i els van localitzar diversos objectes entre els quals hi havia una motxilla, ulleres de sol, una tauleta electrònica, un telèfon mòbil i aparells electrònics professionals que podien procedir dels robatoris. Per aquest motiu, els mossos van contactar amb els propietaris dels vehicles i van poder retornar-los els objectes sostrets.Posteriorment, els mossos van escorcollar també el vehicle dels detinguts i els van intervenir altres objectes així com a diverses eines. La investigació continua oberta per tal d’esbrinar si aquests objectes localitzats al vehicle procedeixen d’altres fets delictius.Els tres detinguts han passat avui divendres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i han quedat en llibertat amb càrrecs.Des dels Mossos d’Esquadra es recorda que es poden prendre una sèrie de mesures per evitar el robatori a interior de vehicle. Així és important no deixar res de valor dins el vehicle, cal procurar que altaveus i equips de música quedin ocults, s’ha d’intentar estacionar en llocs il·luminats i, si es pot, instal·lar una alarma.En cas de veure alguna persona a prop del vehicle en actitud sospitosa s’ha de trucar ràpidament al 112.