Arrenca el judici pels escàndols urbanístics a Querol

Hi ha sis acusats, entre polítics, empresaris i l'arquitecte municipal

Actualitzada 06/04/2018 a les 13:05

Arrenca a l'Audiència de Tarragona el judici per un suposat cas de corrupció urbanística a Querol. Es jutgen uns fets que es remunten a setze anys enrere, entre el 2002 i el 2005. Durant aquest període, dos exalcaldes, Albert Carreño i Miguel Uroz -el primer, inicialment de CiU i després independent, i el segon, del PSC- haurien orquestrat una operació urbanística per revalorar una zona on s'hi havia començat a fer una urbanització, en la qual es van involucrar càrrecs públics, l'arquitecte municipal i empresaris. Hi ha nou investigats, si bé finalment només sis seuen a la banqueta dels acusats. Carreño, un dels principals cervells de la trama, va morir aquest mes de gener. Uroz, actualment encara regidor, ha entrat indignat als jutjats i ha reivindicat la seva innocència durant l'inici de la vista oral. La fiscal demana penes de presó de 4 anys. El judici durarà unes tres setmanes i hi declararan prop d'una vintena de testimonis. Els darrers en fer-ho seran els acusats, els dies 17 i 18 d'abril.