Vila-seca posarà en valor el paisatge urbà i els espais naturals en una jornada ciutadana

Aquesta tindrà lloc el proper 14 d'abril al Jardí del Castell

Actualitzada 05/04/2018 a les 16:42

Els principals eixos: comerç local, escoles i balcons florits

El proper 14 d'abril es celebrarà la Jornada ciutadana de Vila-seca vilaflorida, al Jardí del Castell de Vila-seca. Aquesta té com a objectius posar en valor el paisatge urbà i els espais naturals i l’educació mediambiental en l’àmbit familiar.La jornada, que aplegarà centenars de persones al Jardí del Castell, convertirà la ciutat en espai de referència del moviment Viles Florides al sud de Catalunya. Aquest any, Vila-seca compleix el 5è aniversari com a vila florida i en la darrera edició del certamen anual de Viles Florides va aconseguir la màxima distinció amb 4 Flors d’Honor.La jornada comptarà amb un programa d’actes per a tot tipus de públic. Hi hauran diversos showgardens sobre disseny de balcons florits, horts urbans al balcó i consells sobre la cura de les plantes, a càrrec de ponents de primer nivell del món de la jardineria; també hi haurà instal·lada una mostra de bonsais, un espai dedicat als comerciants de Vila-seca i es desenvoluparan tallers per als més petits.El popular Dani Jiménez, presentador del programa Dinàmiks del Super 3 a TV3, serà present a la jornada amb l’espectacle familiar Què cal fer per ser científic?. El públic infantil també serà protagonista en el lliurament dels premis del Concurs de Dibuix, que vs'ha iniciat a les escoles del municipi. La jornada es tancarà amb un vermut amenitzat per la Xaranga Bandsonats.Molts dels comerços de la ciutat s’han adherit al moviment de Vila-seca vilaflorida i a través d'una plataforma digital es donen a conèixer.Pel que fa a les escoles, aquestes estan treballant a les aules un concepte relatiu a Vila-seca vilaflorida i participen en un Concurs de Dibuix adreçat als alumnes de 4t i 5è curs de primària.Però des del Consistori també es vol implicar a la ciutadania a través d'un concurs de balcons florits. Aquest compta amb 4 categories: Centre Històric, Vila-seca, la Pineda i la Plana. Les inscripcions es poden fer fins al 14 d’abril emplenant el formulari que es troba al facebook Vila-seca vilaflorida o bé durant la jornada del 14 d’abril al Jardí del Castell. A tots els inscrits se’ls lliurarà un lot de plantes durant la jornada i els guanyadors es donaran a conèixer a l’acte d’atorgament de les Flors d’Honor de Viles florides de Catalunya, el proper 5 d’octubre.