Valls aprova la modificació del projecte museogràfic del Museu Casteller

Amb la revisió del projecte s'ha inclòs el mobiliari de diferents àmbits i els equipaments tècnics

Actualitzada 05/04/2018 a les 15:55

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Valls ha aprovat la modificació del projecte museogràfic del Museu Casteller de Catalunya. El concurs d'adjudicació va quedar desert després que l'empresa licitadora que s'hi havia presentat retirés la seva oferta a final de l'any passat. L'arquitecte Ignasi Cristià ha revisat el projecte inicial i hi ha introduït el mobiliari de diferents àmbits -botiga, centre de documentació i espai educatiu-, així com equipaments tècnics. També s'han actualitzat els preus dels aparells tecnològics i s'ha revisat el benefici industrial, del 10% al 19%. La modificació del projecte s'ha tancat per un import d'1.493.500 euros. El pressupost inicial era d'1.196.000 euros. L'Ajuntament de Valls reprendrà el procés de licitació, un cop superat el període d'exposició pública del projecte. Amb la museografia el Museu Casteller quedarà enllestit.El projecte museogràfic del Museu Casteller de Catalunya preveu oferir muntatges d'última generació, amb videoinstal·lacions i eines i jocs interactius. El projecte inicial contemplava des d'una pantalla de 18 metres d'alçada que travessarà dos pisos, una altra pantalla envoltant de 360 graus, o un videojoc on els visitants podran posar-se en el lloc de quatre castellers i aguantar un castell. També tindrà botiga i cafeteria