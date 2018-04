Unió de Pagesos preveu un 50% de pèrdues en la collita d'avellana al Camp de Tarragona

La forta ventada del dissabte 31 de març va afectar els camps

Actualitzada 05/04/2018 a les 16:12

La forta ventada que el dissabte 31 de març va afectar el Camp de Tarragona va provocar danys greus als conreus de fruita seca, especialment als avellaners de l’Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès. En aquestes comarques els arbres més primerencs, les varietats italianes i la varietat gironell ja havien brotat. Moltes branques es van trencar i van caure branquillons amb brotada i amb borrons.Per això, Unió de Pagesos calcula que com a conseqüència, pot haver quedat afectada, com a mínim, el 50% de la collita d’avellanes. Diverses finques van quedar molt afectades a Alcover, el Milà, el Morell, la Selva del Camp, Valls i Mont-roig del Camp, entre altres. A més, a moltes finques van caure a terra ametllons i garrofes verdes.Tot i que encara és aviat per estimar quina collita potencial hi havia als arbres i, per tant, quina pot ser la pèrdua de producció i econòmica per a la pagesia, tenint en compte la mitjana de les darreres campanyes, la pèrdua de collita d’avellanes podria ser de 1.088 tones a l’Alt Camp, 2.320 tones al Baix Camp i 883 tones al Tarragonès, en total 4.291 tones, que es podrien valorar, amb un preu mitjà de 2 euros/Kg closca, en 8,58 milions d’euros. A més, també cal valorar els danys en plantacions i finques, ja que el vent va arrencar arbres i fins i tot va malmetre algunes basses.Aquestes comarques, a més, produeixen de mitjana unes 1.292 tones d’ametlles i 8.588 tones de garrofa, que també poden haver patit danys, tot i que són difícils de valorar, segons l’estat fenològic del conreu, varietats i zones.Unió de Pagesos recorda que l’assegurança d’explotació dels conreus de fruita seca vigent només cobreix els danys provocats per vent huracanat als avellaners a partir de l’1 de juliol, però no els danys provocats abans d’aquesta data. Des del sindicat han demanat reiteradament l’avançament de la data a partir de la qual l’assegurança cobreix els danys, així com la millora d’altres aspectes d’aquesta assegurança perquè resulti atractiva per al productor de fruita seca.