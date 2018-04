La Tortuga Que Nunca Tuve presenta 'Al carrer!'

Compta amb les col·laboracions de Roba Estesa i Elena Volpini

Actualitzada 05/04/2018 a les 17:27

El conjunt musical del Camp de Tarragona, La Tortuga Que Nunca Tuve, presenta un nou treball de 12 cançons, amb una base de mestissatge entre el rap, el folk i la música electrònica.Al seu nou àlbum Al carrer!, hi ha referents compromesos com Ovidi Montllor, la poetessa Maria Mercè Marçal i Obrint que lliguen amb la voluntat de criticar i transformar la comunitat.El disc ha estat registrat a Cambrils de mà d’Eric Berenguer, de Back to Soul Studio, i compta amb les col·laboracions de Roba Estesa i Elena Volpini, artistes del Camp de Tarragona i amb un fort arrelament a la terra.El grup va néixer a finals del 2015 i des de llavors ha anat evolucionant fins la formació que és actualment, que està integrat per 6 persones. Javier Galán (raper), Cristian Borys (raper i pd), Belén Serrano (cantant), Adrià Roc (trombó) Sònia Gil, (flauta travessera) i Oriol Bargalló (guitarra i cantant).Les lletres de La Tortuga Que Nunca Tuve són reivindicatives i parlen sobre l’actualitat. Tot i la crítica social, la seva música busca ser festiva.El proper 7 d’abril, faran un concert al local dels Xiquets del Serrallo en suport al CDR de la Part Baixa de Tarragona. El 14 d’abril a Reus en suport dels presos polítics i el 20 d’abril faran la presentació oficial del disc a Cal Pobre, a Tarragona.