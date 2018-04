L'Audiència de Tarragona jutja l'acusat d'assassinar una dona en un pis de Valls

El processat, que es va entregar a la policia local, s’enfronta a 20 anys de presó

Aquest divendres començarà a l’Audiència de Tarragona -amb la selecció dels membres del jurat popular- el judici contra l’acusat de matar una dona de 47 anys a Valls l’abril del 2016. Segons la fiscalia, el processat, Iulian S.O., de 41 anys, s’havia enamorat de la víctima i li havia demanat que abandonés la prostitució per iniciar una relació amb ell. Com que ella no va acceptar la proposició, el processat va aprofitar un dels encontres sexuals que mantenien per degollar-la amb un ganivet de cuina. Després de cometre el crim, es va entregar a la comissaria de la policia local. El ministeri fiscal sol·licita una pena de 20 anys de presó per assassinat amb traïdoria i 30 anys d’inhabilitació, a més d’una indemnització de 200.000 euros per a la filla de la víctima. La vista oral se celebrarà durant tota la setmana vinent i fins el dia 17 o 18 d’abril, segons han assenyalat fonts judicials.Segons el fiscal, la víctima, una veïna de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant de 47 anys i de nacionalitat romanesa, es dedicava a la prostitució anunciant-se en pàgines de contactes i per Internet. L’any 2015, l’acusat, també de nacionalitat romanesa, havia contactat amb la dona a través d’Internet i ella s’havia traslladat al domicili de l’acusat on tenien lloc les trobades sexuals concertades, que es van anar repetint en el temps.Com a conseqüència d’aquestes relacions l’acusat es va enamorar de la dona, per la qual cosa «li havia demanat que abandonés la prostitució i que es quedés amb ell, proposició que ella no va acceptar dient-li que ja veurien en el futur», segons l’escrit d’acusació del fiscal. El 23 d’abril del 2016, l’acusat va tornar a contactar amb ella amb l’objectiu de contractar una trobada sexual -des de la tarda de dissabte al matí de dilluns-, que la dona va acceptar.Després de recollir-la, a les 1:55 hores del 24 d’abril, l’acusat va enviar un missatge a un amic dient-li que anés a casa seva per mantenir relacions sexuals amb la dona. Per la seva banda, ella a les 2:08 hores va enviar quatre missatges a la seva companya de pis en què li deia que l’acusat «és un miserable», «m’ha amenaçat», «no facis res», «que em té a casa» i «el dilluns vinc en auto».Entre les 1:30 i les 2:40 hores del 24 d’abril del 2016 es va iniciar una discussió entre l’acusat i la víctima. «L’home, amb la intenció d’ocasionar-li la mort o sent plenament conscient que la realització dels seus actes l’ocasionaria, va colpejar la dona i va agafar un ganivet de cuina amb una fulla de 15,5 centímetres, amb el qual la va agredir en reiterades ocasions a la dona. En un moment de l’acció, va posar el ganivet al seu coll, degollant-la», sosté el fiscal.L’actuació violenta de l’acusat es va produir al menjador de l’habitatge, al segon pis del número 42 del Carrer Muralla del Castell. Segons la fiscalia, en el moment dels fets l’acusat era plenament conscient que la dona no podia fugir de la casa on es trobava, la qual cosa impedia la seva capacitat de defensa i garantia el resultat homicida pretès. La víctima va patir nombroses lesions ocasionades per l’agressor i, també, diverses lesions de defensa per repel·lir l’atac.Les lesions cervicals produïdes per arma blanca van produir la mort de la dona degut a la massiva pèrdua sanguínia i a un xoc hemorràgic, ocasionats per l’afectació de dues artèries. La secció quasi completa de la laringe va ser, segons els forenses, «una lesió mortal de necessitat». L’autòpsia va situar la mort de la dona entre les 00:30 i les 02:30 hores del 24 d’abril del 2016.Posteriorment, l’acusat es va rentar les mans, es va vestir i a les 2:41 hores va trucar per telèfon al seu amic per dir-li que li havia tallat el coll a la prostituta i que anava a entregar-se a la policia. L’acusat no va trucar a cap ambulància ni va contactar amb cap centre mèdic o assistencial que pogués assistir a la dona.Sobre les 2:45 hores, es va presentar a la comissaria de la Policia Local de Valls i va comunicar que havia apunyalat una dona i que es trobava morta al seu domicili. En el moment dels fets, l’individu presentava una concentració d’alcohol en sang de 0,87 grams per litre, com a conseqüència de la ingesta de begudes alcohòliques. Tot i això, no presentava signes d’embriaguesa ni símptomes de patologia psiquiàtrica «que interferissin en la seva intel·ligència, consciència i voluntat».A la data dels fets, l’acusat era consumidor esporàdic d’alcohol i ocasionalment podia realitzar ingestes abusives sense complir criteris de dependència. L’acusat va ser detingut el 24 d’abril del 2016 a les 3:45 hores i el dia 26 d’abril el jutjat de guàrdia de Valls en va decretar el seu ingrés provisional a presó.