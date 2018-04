Empar Moliner serà la pregonera de la 31a Setmana Medieval de Montblanc

El proper 20 d'abril es donarà el tret de sortida a dues setmanes de festa

Actualitzada 05/04/2018 a les 15:25

El proper 20 d’abril, a les 19 hores, es donarà el tret de sortida a la 31a Setmana Medieval a la plaça Major. Es farà a través d'un acte solemne, que comptarà amb la presència dels principals protagonistes de la festa i es farà la lectura del pregó. En aquesta arrencada a dues setmanes intenses d’activitats també participaran la família reial, Sant Jordi, els caps de les quatre cases, el poble, banderes, dúcties i faranduleres, que ballaran per celebrar l’inici de la festa.Enguany, la pregonera serà Empar Moliner, escriptora i periodista amb una extensa trajectòria professional. Moliner, nascuda a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) el 1966, col·labora actualment en diversos mitjans de comunicació. Així, cada dia escriu una columna d’opinió al diari Ara i col·labora en diferents programes de Televisió de Catalunya. També presenta la segona hora del programa informatiu Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, en el qual analitza l’actualitat amb diversos convidats. Anteriorment, també havia col·laborat en diaris com ara l’Avui i El País.Pel que fa a la seva faceta d’escriptora, Empar Moliner va guanyar el premi Josep Pla, l’any 2000, per Feli, esthéticienne. Posteriorment i entre altres llibres de narrativa ha publicat T’estimo si he begut, que va aconseguir el Premi Lletra d’Or 2005. Un dels seus darrers llibres és Tot això ho faig perquè tinc por, que ha aconseguit el Premi Mercè Rodoreda 2015. Enguany, ha publicat De què fuges, qui et persegueix?, sobre el canvi vital que ha significat per a ella córrer i participar en importants maratons com les Barcelona i Nova York. L’escriptora també és coneguda per ser una amant dels vins i ha fet divulgació vinícola mitjançant col·laboracions a la ràdio o a blogs com ara La Conca 5.1.