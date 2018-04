Els Pets trauran nou disc a l'octubre

Durant el mes de juliol entraran a l'estudi

Actualitzada 05/04/2018 a les 14:43

Els Pets trauran el seu proper disc el proper mes d'octubre, després de dos anys de silenci. De moment, el grup de Constantí entrarà a l'estudi durant el mes de juliol per enregistrar-lo.Els Pets, ajudats per en Joan Pons, líder d'El Petit de Cal Eril, treballaran junts per buscar dreceres i sonoritats noves i actualitzar la seva proposta sense perdre la seva essència. Els de Constantí preparen un disc lluminós, juganer, eclèctic i artesanal, on miraran d'aconseguir la mateixa rebuda de les seves últimes propostes discogràfiques.El seu nou àlbum s'estrenarà en directe al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, dins del Suite Festival, el pròxim 16 de desembre, iniciant així la gira de presentació.