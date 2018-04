Eduard Pellicer demana disculpes pel seu comentari a les xarxes socials

El PP va exigir la seva dimissió el dimarts

Actualitzada 05/04/2018 a les 19:11

Esquerra Republicana de Cambrils ha lamentat la utilització d’expressions desafortunades per part del regidor Eduard Pellicer, on utilitzava l'acrònim «PUMA» per parlar de la comunitat aragonesa.L’alcaldessa Camí Mendoza ha manifestat que «Cambrils és un municipi turístic on no preguntem a ningú d’on ve per fer-lo sentir com a casa. Nosaltres som els primers que hem d’abanderar aquests valors».Eduard Pellicer, per la seva banda, ha comentat «he esborrat la publicació perquè me n’he adonat que he fet servir una expressió inadequada. Demano disculpes a tothom que pugui haver-se sentit ofès». El tercer tinent d'alcalde i regidor de Barri antic de Cambrils va esborrar el missatge unes hores més tard.