Els arrestats són un veí de Tarragona de 36 anys i una veïna de Mont-roig de 30

Actualitzada 05/04/2018 a les 12:12

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el passat 3 d’abril, dues persones que van ser enxampades robant en una casa a Mont-roig del Camp. Els arrestats són un home de 36 anys, nacionalitat espanyola i veí de Tarragona i una dona de 30 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Mont-roig. La detenció dels dos individus per un delicte de robatori amb força a interior de domicili es va poder produir gràcies a l’avís de la Policia Local de Mont-roig del Camp.Els fets es remunten a la nit de dimarts passat, quan els mossos van rebre un avís de la Policia Local de Mont-roig del Camp alertant-los que s’estava cometent un robatori amb força en una casa situada a l’avinguda Aràlies, de la Urbanització de Masos d’en Blader. Una patrulla va desplaçar-se fins al lloc indicat, on va identificar una dona que estava en actitud vigilant prop del domicili.Posteriorment, els agents van accedir per la zona del jardí a l’interior de l’habitatge, on van comprovar que la reixa metàl·lica de la finestra de la primera planta estava forçada amb el bombí a terra. També van localitzar el caixetí de l’alarma en la planta inferior amb els cables tallats. Acte seguit, van trobar a la primera planta un home que acabava de saltar la tanca perimetral del jardí per accedir a l’interior.Davant d’aquests fets, els Mossos d’Esquadra van detenir els dos lladres per un robatori amb força a domicili. Seguidament, els agents van escorcollar el vehicle dels detinguts, que estava estacionat en les immediacions, i van intervenir-los diversos objectes susceptibles per cometre robatoris, com dues claus angleses, una clau de canvi de roda de tub en forma metàl·lica i un passamuntanyes.Els detinguts van passar ahir a disposició judicial davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar per ambdós la seva llibertat amb càrrecs.