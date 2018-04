Cambrils perdrà més de 500 places d'aparcament públic abans de l'estiu

El pàrquing d'Horta de Santa Maria passarà a ser una zona d'habitatges

Actualitzada 05/04/2018 a les 11:15

A pocs mesos de la temporada d'estiu, Cambrils perdrà més de 500 places d'aparcament en una de les principals zones d'atracció turística. El pàrquing del barri d'Horta de Santa Maria, on es troba l'Ateneu Juvenil, es convertirà en una zona residencial i quedarà inhabilitat per a ús públic.La circulació a Cambrils en la temporada d'estiu quedarà alterada quan aquest solar deixi ser un aparcament, ja que està a tan sols 250 metres de la platja. Va ser una tanca publicitària a l'entrada, col·locada el passat dijous, que anunciava l'edificació d'habitatges on ara hi ha el pàrquing. A l'anunci s'hi mostra que es realitzaran 113 vivendes i l'empresa constructora serà AEDAS Homes. Les obres començaran al setembre i la venda d'aquests pisos està prevista per a principis de maig. Encara que el bloc només ocuparà la meitat del solar, el pàrquing quedarà inhabilitat completament en les pròximes setmanes.El grup municipal de Ciutadans ha fet pública una demanda de mesures urgents per evitar un caos circulatori a l'estiu. El portaveu municipal de Cs, Imanol Rico, proposa «solucions alternatives com l'habilitació de nous pàrquings dissuasius». També demana que es faci una recerca de solars per habilitar aparcaments, que s'arribin a acords amb les empreses que gestionen els pàrquings soterrats com el de la plaça de l'Ajuntament o que es fomenti el transport públic.L'empresa municipal encarregada del pàrquing, Aparcam, és qui ha regulat l'estacionament aquests anys i s'ha encarregat del manteniment. El consistori va acordar amb el propietari del terreny que en el moment que decidís, el solar recuperaria el seu ús residencial, però que de moment es podia habilitar per estacionar els cotxes. Aquest pàrquing també es va utilitzar per altres usos com festes populars.Quedaran obsolets altres espais per aparcar com el pàrquing de sorra de l'avinguda Horta de Santa Maria, a causa d'una altra zona de vivendes, o el terreny de sorra del carrer Mestral, el qual ja han començat les obres d'edificació.