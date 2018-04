Una desena de restaurants participaran a les II Jornades gastronòmiques d'interior a Vandellòs

Els assistents podran gaudir de tastets, miniclotxes, actuacions i sortejos

Actualitzada 04/04/2018 a les 11:59

La plaça Drs. Gil-Vernet de Vandellòs serà l’escenari, aquest diumenge 8 d’abril a partir de les 11.30h, la Diada de les II Jornades gastronòmiques d’interior. En l’esdeveniment gastronòmic hi participaran una desenes de restaurants que serviran tastets a un preu de 2 euros. Els assistents també podran menjar miniclotxes, elaborades per la Cooperativa agrícola de Vandellòs, a més de participar en sorteigs i gaudir d’actuacions en directe.Les Jornades gastronòmiques tindran lloc del 8 al 22 d’abril. Durant aquests dies, als nou establiments de restauració participants oferiran menús especials a uns preus que oscil·len entre els 12,50 i els 27 euros. Aquests menús tindran com a ingredients principals productes i plats de la terra, com ara galtes de porc, conill, cargols, bolets, fruits secs o carxofes.Entre els restaurants participants n’hi ha sis de l’Hospitalet de l’Infant: Deviteca Botiga de menjars, La Perla Negra, Le P’tit Normand, Pizzeria Amalfi, Restaurant de l’Hotel Sancho i Restaurant Nàutic; 2 de Masboquera: Casal de Masboquera Paco Boix i El Rebost de la Nuri; i un de Pratdip: La Cuina d’en Carlos.Entre les persones que omplin una butlleta amb tres segells (l’establiment hi estamparà un segell per cada menú consumit), se sortejarà un val per a un menú per a dues persones en un dels establiments participants.