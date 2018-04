Salou inicia els tràmits per restituir la legalitat del xalet Villa Enriqueta

L’Ajuntament ha licitat la contractació per redactar el projecte que permetrà recuperar l’estructura original de l’edifici catalogat

Actualitzada 03/04/2018 a les 20:10

Tancat des del 2016

El xalet Villa Enriqueta de Salou, ubicat al passeig Jaume I de Salou, recuperarà en els propers mesos la seva estructura original, després que alguns elements fossin modificats per tal de convertir l’edifici en un establiment de restauració. Així ho va requerir la Secció Tercera Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en una sentència emesa el 23 de març de 2016, i ara el consistori ha iniciat els tràmits per donar-ne compliment. Concretament, ha sortit a licitació el servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres de restitució de la legalitat urbanística alterada del xalet –que està catalogat– i de l’estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de licitació és de 50.000 euros i el termini perquè les empreses presentin ofertes és el proper 18 d’abril.A través d’aquests treballs requerits, l’edifici recuperarà el seu aspecte original, previ a les obres, i ho farà a través de tres accions. La primera serà la total eliminació de l’ascensor, que dóna servei a tres pisos i que serveix d’accés i unió entre l’edifici catalogat i el de nova planta del solar adjacent. Pel que fa a la planta subterrània –que es va construir per albergar la cuina del restaurant– haurà de ser inutilitzada i, en la mesura del possible, restaurada. I és que amb la seva construcció, es van veure modificats els elements estructurals de l’edifici i va fer desaparèixer els elements superficials existents. D’altra banda, també s’haurà d’actuar a les finestres, havent de recuperar-se la configuració i estat original de l’immoble.Les solucions tècniques, a més, hauran de garantir el desenvolupament de l’ús de restauració previst a l’edifici, segons apunta l’Ajuntament de Salou en el plec de prescripcions tècniques de contracte.Un cop presentades les ofertes i s’adjudiquin els treballs, l’empresa guanyadora del concurs disposarà de quatre mesos per redactar el projecte que permetrà, en els propers mesos, començar a treballar directament sobre l’edifici i, així, restituir la legalitat urbanística del xalet, que està tancat des de l’any 2016, just quan havia d’obrir portes de la mà de la franquícia La Piemontesa.Els plans, però, van quedar truncats per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la les llicències d’activitat i primera ocupació per irregularitats arquitectòniques en la reforma executada a partir del 2004.El nou establiment de cuina italiana havia d’obrir en primera línia de mar i agafar el relleu del restaurant Villa Alexander, establiment que va haver de tancar després que la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC anul·lés la llicència provisional i definitiva de l’activitat i la de primera ocupació pel gran nombre d’irregularitats arquitectòniques detectades que no s’ajusten al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Salou.