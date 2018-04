Manu Guix presenta el seu nou disc a Vila-Seca

El cantautor presentarà el seu últim disc 'Després de tot' a l'Auditori Josep Carreras

Actualitzada 04/04/2018 a les 11:44

Després d'estar cinc anys sense treure cap disc, el músic Manu Guix, arriba a Vila-Seca per presentardivendres 6 d'abril a les 21 h a l'Auditori Josep Carreras.Manu Guix acturà acompanyat per la seva ja habitual banda musical i com a novetat, també hi participarà un quartet de vent que li atorgarà molta potència als directes. Després de tot és un recull de tretze cançons on podrem veure unes lletres que tenen un to optimista i vital, també presenten un soul i pop d'autor molt característic de Guix. Sempre fidel al seu piano, Manu Guix, va gravar aquest disc al seu propi estudi Medusa de Barcelona però va ser masteritzat a Nova York, on grans artistes com Adele o Coldplay també hi han estat.Les entrades al concert es podran adquirir al vestíbul de l'Auditori amb una hora d'antelació al concert i amb preventa a la secretaria del Conservatori o bé a la seva web www.auditorijosepcarreras.cat