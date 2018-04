L'alcalde de Montblanc anuncia protestes per l'escassa inversió a la A-27

Les obres a l'autovia es van iniciar l'any 2003 i segueix inacabada

L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), ha anunciat protestes per l'escassa inversió del Ministeri de Foment a l'autovia A-27, que es va iniciar l'any 2003 i segueix inacabada.La inversió no arriba als 7 milions d'euros, de manera que no es podrà perforar el túnel de Lilla, l'últim tram que queda pendent i que és, precisament, el més complex i car.Andreu ha expressat la seva «completa decepció» i ha recordat, en declaracions a Tac12 recollides per Efe, que el compromís de Foment era que «en tres anys es resoldria».No obstant això, el túnel costarà al voltant de 31 milions d'euros, de manera que la partida d'aquest any «no permet ni iniciar-lo».«Ja anuncio que si a la tardor les obres segueixen al ritme actual, tornarem a fer mobilitzacions» i «serem perseverants en la lluita», ha advertit l'alcalde.El regidor assenyala que la partida per a aquesta obra era, l'any passat, de 13 milions d'euros, però amb prou feines es va gastar un milió.La A-27 és una obra històricament reivindicada per Tarragona i Lleida, ja que connectarà l'interior amb la costa i és la sortida natural del Port de Tarragona a la Península.