L'Ajuntament de Valls destinarà un part dels seus pressupostos a la Fundació Proactiva Open Arms

S'emmarca dintre de la seva política de cooperació internacional

Actualitzada 04/04/2018 a les 19:49

El regidor de Benestar Social i primer tinent d’alcalde de Valls, Jordi Cartanyà, va anunciar aquest dimarts durant el ple que enguany es destinarà una part dels recursos econòmics dels pressupostos a la Fundació Proactiva Open Arms. Des del consitori vallenc volen ajudar a l'entitat en la seva tasca de rescat de persones al Mediterrani, sobretot ara que està sent víctima d’una persecució per part de les autoritats italianes.La Regidoria de Benestar Social s'ha anat consolidat la política de cooperació internacional, amb aportacions anuals de 10.000 euros del pressupost municipal a projectes d’ajuda als refugiats i a comunitats originàries de països en vies de desenvolupament que tenen vincles amb Valls.A través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el consistori va destinar l’any 2017 un total de 10.000 euros a un projecte de sensibilització contra la mutilació genital femenina a Gàmbia i a un programa per afavorir els drets de salut dels refugiats sirians i libanesos a Aarsall. El 2016, els havia destinat a donar suport a les dones dels municipis rurals de la regió de Tànger i Tetuan al Marroc i a l’acollida de la població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea de la Mediterrània.A més de destinar recursos econòmics a la cooperació internacional, Valls ha acollit fins ara a 8 refugiats provinents de zones en conflicte.La Fundació Proactiva Open Arms va ser notícia fa unes setmanes, quan un dels seus vaixells va quedar confiscat a Itàlia per ordre de la fiscalia de Catània per ser considerar-la «una associació criminal dedicada a la immigració il·legal». El vaixell de l'organització catalana va atracar al port de Pozzallo després d'un incident amb els guardacostes de Líbia quan emprenia un rescat d'immigrants a unes 73 milles de la costa, molt lluny de la seva jurisdicció. I la nit de diumenge, es va ordenar la seva confiscació. Arran d'aquesta situació, tres membres de la tripulació del vaixell de rescat d'immigrants estan encausats a Itàlia i s'enfronten a penes d'entre 4 i 7 anys de presó.