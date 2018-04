Els cambrilencs podran presentar propostes per als Pressupostos la setmana vinent

El període de presentació serà del 9 al 29 d'abril

Actualitzada 04/04/2018 a les 16:39

Presentació de propostes

El proper dilluns 9 d’abril, 19:30 hores, es farà una sessió informativa al Centre Cultural Municipal i començarà el termini per a la presentació de propostes als Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de Cambrils.L’acte públic serà obert a tothom i servirà per explicar tots els detalls del procés participatiu, des de quins requisits han de complir les propostes i qui les pot presentar, fins a la manera com se seleccionaran els projectes que passaran a la fase final i quins seran els mecanismes per votar.Aquesta és la primera vegada que l’Ajuntament de Cambrils posa en marxa uns pressupostos participatius, que permetran a la ciutadania proposar i decidir a quins projectes es destina una partida de 100.000 euros del capítol d’inversions.La presentació de propostes és la primera de les sis fases del procés. Totes les persones que viuen i/o treballen a Cambrils en podran presentar individualment, en grup (amics, amigues, família) o com a entitat. Per fer-ho caldrà omplir el formulari del web http://pressupostparticipatiu.cambrils.cat o bé omplir la butlleta dels tríptics que s’han distribuït casa per casa i dipositar-la a les urnes situades a l’Ajuntament, el Centre Cívic Les Basses, l’Ateneu Juvenil, la Biblioteca Municipal, la Torre del Llimó i el Centre Cívic Vilafortuny. A cada butlleta física o qüestionari fet a través d’Internet només pot haver-hi una proposta. Per fer més d’una proposta caldrà emplenar tants qüestionaris online o butlletes físiques com propostes es vulguin fer.D’altra banda, el 19 d’abril a les 19:30 hores es realitzarà una jornada participativa al Casal municipal de la Gent Gran per elaborar propostes de manera conjunta.Les propostes hauran de ser inversions (que es puguin construir i adquirir i que siguin perdurables en el temps) i complir els següents requisits: ser d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi, ser de competència municipal, donar resposta a una necessitat concreta, ser tècnicament i econòmicament viables, legals i no contradir els plans municipals aprovats, no poden ser subvencions i/o ajuts i cap proposta pot superar els 100.000 euros.Un cop acabi el termini de presentació de propostes, els serveis tècnics del Consistori les valoraran i a partir d'aquí s'en triaràn entre 10 i 15 , que passaran a la fase final. A partir del 9 al 29 d’octubre, hi haurà la votació per part de la ciutadania.