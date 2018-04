El Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet torna a obir les seves portes

Desprès d'una remodelació de 4 mesos el museu estarà obert a tothom a partir d'aquest dissabte 7 d'abril

Actualitzada 04/04/2018 a les 10:25

El Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet en la celebració del seu 25è aniversari, ha remodelat gran part de l'equipament i dissabte obrirà les portes a tothom que s'hi vulgui acostar.Principalment, s'ha remodelat la zona de recepció, s'ha ampliat la botiga i l'espai on es produeixen les demostracions en directe de vidre bufat i s'hi han construït nous lavabos. En les obres es va trobar un antic gran safareig de pedra que s'ha museïtzat al magatzem on es guarden les peces per vendre. La representació en directe del vidre bufat, també té un nou escenari on hi han substituït l'antic forn per un d'elèctric amb l'objectiu de ser més segurs i estalviar econòmicament.Aquesta remodelació ha tingut un cost de 90.000€ que s'han finançat a través de diferents programes. L'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, afirma que «és un pas de gegant per tal que el Museu i Forn del Vidre acabi convertint-se en un equipament cultural i turístic de referència a Catalunya», amb l'objectiu de fer aquest museu més didàctic.També s'ha habilitat la possibilitat que vidrers externs puguin llogar el taller per poder-hi treballar. Confien que aquest canvi serà profitós pel desenvolupament de la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, VITRUM, per atraure més turistes a la vila.