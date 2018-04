El govern de Salou reclama a l'Estat el compliment dels compromisos ferroviaris

CiU i PSC insten els diputats al Congrés que no votin a favor d’uns PGE que no contemplin partides per als projectes pendents

Actualitzada 04/04/2018 a les 15:40

Els grups municipals del govern de l’Ajuntament de Salou, CiU i PSC, portaran al plenari de dilluns vinent una proposta d’acord en què insten el govern espanyol a complir «amb tots els seus compromisos relacionats amb les infraestructures ferroviàries pendents de la plataforma del Corredor Mediterrani, tant les que corresponen a Salou com les que corresponen a l’estació central de l’aeroport». La moció fa explícita referencia als projectes constructius redactats i aprovats per l’executiu l’any 2004, on es preveu la construcció de la nova estació Salou-PortAventura, i el ramal amb doble ample de via des d’aquesta estació fins a la línia que connecta amb l’eix central del Corredor. A més, el text reclama el «desmantellament immediat» de la infraestructura ferroviària que travessa el nucli urbà de Salou, com preveu la resolució d’impacte ambiental del Corredor.L’alcalde, Pere Granados, ha defensat que l’eliminació de les vies del nucli urbà, un cop entri en funcionament la línia del Corredor, és «una reivindicació històrica» perquè el seu manteniment comportaria «haver de sostenir un espai sense urbanitzar que seguiria dividint el nucli urbà de Salou amb efectes negatius per a la vertebració urbana i la mobilitat interna». A més, ha recordat que no fer-ho impediria el desenvolupament del projecte d’Eix Cívic en l’espai que s’alliberaria de les vies.El batlle també ha afegit que la connectivitat i la mobilitat de Salou amb la xarxa ferroviària «queda totalment garantida pels usuaris amb la línia actual des de Salou fins a Tarragona, en direcció Barcelona, i amb la connexió de Salou amb el ramal que va de Tarragona a la xarxa del Corredor». Granados també ha avançat que «ja hi ha sobre la taula altres alternatives referents al manteniment, millora i adaptació del servei a les necessitats de mobilitat de present i de futur de Salou i a la seva activitat turística».A més de denunciar el «reiterat incompliment» del govern de l’Estat en diversos projectes del Corredor a Salou, la moció també assenyala l’incompliment en la construcció de l’estació intermodal al sud de l’Aeroport de Reus. Segons Granados, aquesta infraestructura «posaria en valor el propi aeroport i donaria un servei proper i compartit a les principals localitats».Per la seva banda, el regidor d’Hisenda i portaveu socialista, Antoni Brull, ha remarcat que pretenen demanar la «licitació urgent» de tots els projectes ferroviaris i del projecte de desmantellament de l’actual línia ferroviària entre l’Hospitalet de l’Infant i Salou, amb la definició de les partides pressupostàries, calendaris i terminis d’execució.La moció també insta als diputats del Congrés i senadors del territori que no votin a favor d’uns Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) «que no contemplin les partides necessàries per desenvolupar els projectes ferroviaris del Corredor Mediterrani corresponents a Salou i al Camp de Tarragona».