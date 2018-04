Ciutadans reclama més places d'aparcament a Cambrils

Preveu un «caos circulatori» a l'estiu davant la pèrdua de més de 500 llocs

Actualitzada 04/04/2018 a les 21:39

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) ha demanat mesures urgents per «evitar el caos circulatori que patirà Cambrils a l'estiu amb la pèrdua de més de 500 places d'aparcament», ha alertat el portaveu municipal de Cs, Imanol Rico.Segons la formació taronja, Cambrils patirà greus problemes d'estacionament amb el tancament dels aparcaments d'Horta de Santa Maria, d'una part de l'aparcament del Xalet d'en Bou i amb la conversió en zona blava de la zona de la Font Coberta del municipi de Vinyols i els Arcs.Imanol Rico ha criticat «la inoperància de l'equip de govern» i els hi ha recordat que «ara el problema encara serà més greu després de l'anunci del tancament de diverses zones que es feien servir com estacionament dissuasiu i suposaran la pèrdua de més de 500 places d'estacionament».Per últim, el Grup Municipal Ciutadans ha instat a l'equip de govern a «buscar alternatives», i ha proposat «la recerca de solars per habilitar aparcaments, arribar a acords amb les empreses que gestionen els pàrquings soterrats com el de la plaça de l'Ajuntament» o també «fomentar el transport públic i millorar la mobilitat interna de Cambrils».