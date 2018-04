Tot a punt pel PrimaverArt 2018 del Morell

El PrimaverArt 2018 portarà més d’una quinzena d’espectacles de franc al Morell aquest proper cap de setmana, del 6 al 8 d’abril. La mostra d’arts escèniques a peu de carrer portarà al municipi disciplines com el circ, teatre, música i enguany, com a novetat, dansa.Els plats forts de la mostra estan repartits durant els tres dies de celebració. Aquest divendres 6, els visitants podran gaudir d’Enfila S.A., on dues dones dels anys cinquanta es llancen al buit per a explicar-nos el fil de la seva vida dins d’una fàbrica tèxtil. Aquest espectacle que combina el circ, la dansa i el teatre, ha passat per festivals com el Temporada Alta de Girona.Durant el dissabte 7, destaquen tres espectacles de diferent disciplina cadascun: el teatre de Femmes, la dansa de Mulïer i la música de Renaldo & Clara. Femmes és una proposta de teatre itinerant de la companyia basca Hortzmuga teatroa que s’estrena per primer cop a Catalunya. Un cant reivindicatiu i políticament incorrecte d’un grup de dones d’avançada edat reconvertides en neoactivistes socials. Per la seva banda, Mulïer és una proposta de dansa i música de la companyia Maduixa Teatre que camina sobre xanques tot explorant els límits físics i tenint els drets de la dona com a punt de partida. A més, aquesta proposta ha estat reconeguda amb el Premi Max 2017 a millor espectacle de carrer i millor composició musical i amb el Premi Moritz a millor estrena de la Fira Tàrrega 2016.