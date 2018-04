El Banc dels Aliments torna a fer una recollida a Reus i Tarragona

Els dies 6 i 7 d'abril començarà la campanya de recollida nacional d'aliments a la demarcació

Actualitzada 03/04/2018 a les 11:05

La Fundació Solidaritat Carrefour i el Banc dels Aliments de Tarragona organitza als Supermercats Carrefour de Reus i Tarragona una recollida d'aliments d'àmbit nacional. L'objectiu de la campanya és que els més necessitats puguin rebre aliments de primera necessitat.Eren necessaris 100 voluntaris els quals ja s'han inscrit prèviament, però des del Banc dels Aliments de Tarragona fan una crida a la participació: «Invitem a tothom a col·laborar els dies 6 i 7 d’abril a aquesta iniciativa solidària, per tal d’aconseguir el major nombre de quilos possible, ja que Carrefour doblarà, posteriorment, el total recaptat».Afirmen que la llet, l'oli i el llegum cuit són els aliments que més recomanen donar, ja que són els més necessaris i els que tenen un bon adient valor nutritiu. Si es volen fer donacions en efectiu, haurà de ser mitjançant la web www.bancalimentstarragona.org , perquè els supermercats no acceptaran diners en efectiu.«Malgrat que l’any passat vam repartir més de 2.600.000 quilos, amb aquesta quantitat només podem cobrir una menjada diària. Per tant, encara necessitem molta més ajuda i col·laboració» afirma el Banc dels Aliments de Tarragona. Són més de 25.000 persones al territori que necessiten aquesta ajuda, per això fan una crida a la cooperació.Els assistents podran participar en els Supermercats Carrefour de Reus (Avinguda Marià Fortuny, 81) i al Carrefour de Tarragona (Autovia de Reus, km.4).