S'enfronta a 7 anys de presó per abusar d'una menor que es trobava sota els efectes de la marihuana a Constantí

Segons el fiscal, la noia tenia «anul·lada» la seva voluntat perquè la droga li havia produït una «vulnerabilitat química»

Actualitzada 03/04/2018 a les 13:36

La fiscalia sol·licita una pena de set anys de presó per a A.M.E., un noi major d’edat i de nacionalitat espanyola que està acusat d’abusar sexualment d’una menor. Els fets es van produir al pis que ocupava el processat a Constantí, el 24 de setembre del 2016. Segons el ministeri públic, cap a les tres de la tarda va acudir al pis una noia de 16 anys que va estar consumint marihuana amb el noi. Al cap de dues hores, però, el jove la va penetrar vaginalment «amb l’ànim de satisfer els seus instints sexuals» contra l’oposició de la menor, «que no va poder oferir resistència perquè el consum de la droga li havia provocat una vulnerabilitat química», segons l’escrit d’acusació.Segons la fiscalia, els fets constitueixen un delicte d’abús sexual a una persona amb la voluntat anul·lada pel consum de drogues, amb penetració. Per tot plegat, sol·licita una pena de set anys de presó per al jove i la prohibició d’aproximar-se a menys de 100 metres de la víctima i de comunicar-se amb ella durant un període de 17 anys. A més, el ministeri públic demana que s’imposi la mesura de llibertat vigilada que consisteix en l’obligació que el jove participi en programes formatius, laborals i culturals d’educació sexual.Així mateix, en concepte de responsabilitat civil, el ministeri fiscal reclama una indemnització per a la noia de 6.000 euros. La fiscalia també demana mantenir l’ordre d’allunyament i la prohibició de comunicació amb ella, així com les mesures cautelars de compareixença mensual en seu judicial i de prohibició de sortir del país. El judici se celebrarà a la secció segona de l’Audiència de Tarragona.