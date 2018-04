Obertes les inscripcions al 3r Concurs de Paelles Vila d'Alcover

L’esdeveniment se celebrarà el proper 28 d'abril

Actualitzada 03/04/2018 a les 15:39

Alcover viurà un cop més el Concurs de Paelles, el qual tindrà lloc el dissabte 28 d’abril a la plaça Nova del municipi. Cada grup disposarà d’un espai per cuinar a partir de les 11 del matí i fins dos quarts de 3 del migdia, quan hauran d’entregar un plat finalitzat al jurat. També hi haurà una taula per dinar i finalment el jurat lliurarà un premi a la millor paella de cada categoria: carn o peix.Els interessats es poden inscriure a la Llibreria Jordi o al Bar Plaça Nova fins el 25 d’abril. El cost és de 5 euros per persona -3 euros pels menors de 10 anys- i inclou la beguda, el vermut, plats, gots i les taules i cadires. La bombona de butà l'haurà de portar cada grup participant com també els estris i els ingredients per elaborar la paella.La segona edició va comptar amb la participació de 17 colles i més de 250 persones. El Concurs de Paelles Vila d’Alcover està organitzat per la Comissió del Concurs de Paelles d’Alcover i l’Ajuntament de la vila.