La xarxa ferroviària s'enduu gairebé dues terceres parts del pressupost estatal a Tarragona

El govern espanyol destina a la província 271 MEUR, una xifra superior a la del passat 2017, però molt lluny dels 357 MEUR de 2016

Actualitzada 03/04/2018 a les 14:58

Inversió escassa en infraestructures viàries

Els projectes relacionats amb la xarxa ferroviària –per un valor total de 170,56 milions d'euros, sumant les partides d'Adif i Renfe- s'enduran pràcticament dues terceres parts de la xifra que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) preveu destinar aquest 2018 a la província de Tarragona. En total, el govern espanyol calcula invertir enguany a la demarcació 271,29 milions d'euros, una xifra sensiblement superior als 226,66 milions del passat 2017, però encara molt lluny dels 357 milions de 2016, que ja van suposar un descens respecte l'exercici anterior. Al marge de les infraestructures ferroviàries, els comptes estatals preveuen destinar, com a partides més destacades, 33,77 milions al port de Tarragona així com 28,59 milions d'euros a la finalització del procés de descontaminació química del pantà de Flix. Per contra, les infraestructures viàries pendents, com l'A-7 i l'A-27, continuen sent les grans sacrificades amb inversions força modestes.En matèria ferroviària, el pressupost d'Adif imputa a la demarcació de Tarragona –dins de projectes que afecten diverses províncies- un total de 27,89 milions d'euros per a Rodalies i 11,51 per al Corredor Mediterrani. Com a entitat separada de l'anterior, Adif-Alta Velocitat té previst destinar 34,95 milions d'euros al tram entre Tarragona i Vandellòs, encara pendent de finalitzar després de gairebé 20 anys d'obres, així com 72.625 en el cas de Vandellòs-València. Per la seva banda, l'operadora Renfe, dins dels seus projectes i plans d'actuació en diverses províncies, imputa a Tarragona una inversió de 12,05 milions, principalment en els capítols de «seguretat en la circulació» i «grans reparacions».El poc més d'un terç de pressupost d'inversions se'l reparteixen diversos capítols ja coneguts. El segon en importància, en termes quantitatius, serà l port de Tarragona, que aquest 2018 ha de rebre 33,79 milions, gairebé duplicant la dotació prevista en l'exercici de l'any passat. Precisament, pràcticament un terç d'aquesta inversió, concretament 10,25 milions d'euros, corresponen a actuacions en matèria d'accessibilitat ferroviària; 5,63 a superestructures, serveis, urbanitzacions i pavimentacions; 4,28 per a l'ampliació del moll de la Química; i 4,2 a nous edificis i remodelació dels existents.El tercer gran focus d'inversió serà la finalització del procés de descontaminació química de l'embassament de Flix (Ribera d'Ebre), amb 28,59 milions, una obra sobre la qual plana una investigació judicial per corrupció al voltant de les adjudicacions i la seva execució per part de l'anterior cúpula de l'empresa Acuamed i l'exadjudicatària FCC. Tot i que, teòricament havia d'haver finalitzat fa un any, al fons del pantà encara queden uns 80.000 metres cúbics de llots tòxics que, un cop es va rescindir el contracte amb FCC, Acuamed va encarregar a Tragsa per un total de 44,6 milions i un termini d'execució de 19 mesos. A la mateixa comarca de la Ribera d'Ebre, els PGE preveuen destinar, a través de l'empresa pública enresa, 3,1 milions d'euros al sistema d'emmagatzemament temporal de residus atòmics de la central nuclear d'Ascó.La resta de capítols i partides se situen a una distància considerable. En aquest sentit, les grans infraestructures viàries pendents a la demarcació continuen rebent quantitats principalment simbòliques. Així, l'obra del Ministeri de Foment amb major dotació pressupostària per aquest 2018 és, novament, un tram de 7,3 quilòmetres de la variant de Valls-Montblanc amb una consignació de 6,47 milions d'euros. A l'A-7, el tram entre la Mora (Tarragona) i la Pobla de Montornès, té assignats 5 milions. En canvi, la connexió de l'A-27 amb l'AP-2 a Montblanc es queda amb 500.000 euros, la mateixa xifra que la millora de la seguretat viària al tram urbà de l'A-7 a Tarragona o el projecte d'autovia entre la Jana i el Perelló.Paral·lelament, Foment preveu destinar 1,5 milions a la construcció de les rotondes d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant, així com 1,02 milions a la supressió de girs a l'esquerra i millores en aquest tram de la N-340. A la mateixa carretera, es preveu invertir 1 milió d'euros en glorietes i una passarel·la de vianants entre Torredembarra i el Vendrell. També en l'àmbit del transport, l'aeroport de Reus, a través del grup públic Enaire, veurà reduïda la inversió fins els 1,99 milions –pels 3,31 del passat 2017-.Altres partides menors consignades als PGE inclouen 2 milions d'euros per a la climatització del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona; 1,37 milions en actuacions en infraestructures de regadiu; 500.000 euros per a actuacions del control i la regressió de la costa a la demarcació; 300.000 euros per a la depuradora d'aigües residuals de Sant Jaume d'Enveja; 135.000 euros per a la remodelació del Mercat Central de Tarragona; o 93.000 per construir la guarda costanera i aiguamolls de decantació al delta de l'Ebre.