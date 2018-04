L'ocupació turística de Torredembarra s'acosta al 80% durant la Setmana Santa

Alguns allotjaments han arribat al 100%

Actualitzada 03/04/2018 a les 16:34

La Regidoria de Turisme ha assegurat que l’ocupació mitja aquesta Setmana Santa ha arribat al voltant del 80 %, tot i que alguns allotjaments han arribat al 100% d’ocupació.Durant tot el cap de setmana de Setmana Santa la seu permanent de l’Oficina de Turisme de la Casona ha estat oberta al públic de dijous a diumenge i s’hi han atès més de 350 persones, principalment turisme familiar, d’aquest un 80% turisme provinent de l’Estat i un 20% internacional. Les consultes realitzades han estat sobre els actes religiosos de la Setmana Santa torrenca, les visites guiades al Far (que aquests dies de Setmana Santa l’han visitat finalment 250 persones), l’agenda d’activitats de la vila, així com rutes a peu i en bicicleta.Des de l’Oficina de Turisme, s’ha aprofitat aquesta àmplia afluència de públic per promocionar les activitats previstes per més endavant com el II Festival de Màgia, que se celebrarà a finals d’aquest mes d’abril, el DTapes que se celebrarà de l’11 al 27 de maig, la commemoració i divulgació de la Batalla de 1713 i la campanya anual Ranxets de Torredembarra.