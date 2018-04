Ja et pots inscriure a la 2a cursa-caminada solidària al Niu de l'Àliga d'Alcover

Un total de 500 persones van participar en la primera edició de l’esdeveniment, que enguany tindrà lloc el 15 d’abril

Actualitzada 03/04/2018 a les 09:49

El Centre d’Atenció Primària d’Alcover organitza, per segon any i amb el suport de l’Ajuntament i els Bombers Voluntaris d’Alcover, la cursa-caminada de muntanya al Niu de l’Àliga d’Alcover. Aquest esdeveniment, que va comptar amb 500 participants en la primera edició, es realitza en benefici de Càritas Alcover i tindrà lloc el proper 15 d’abril a partir de les 9.30h del matí. Els interessats ja poden inscriure’s a la cursa i tenen temps fins el 12 d’abril.Els participants podran escollir entre tres modalitats de circuit: les curses de 9,5 quilòmetres i 14 quilòmetres i la caminada de 14 quilòmetres aproximadament. El punt de partida i de finalització de les curses i la caminada és el carrer de les Rodes, concretament davant del Pavelló Municipal.Les inscripcions es poden fer de manera presencial al Centre d'Atenció primària d'Alcover o via internet www.athleticevents.net . El preu de la inscripció oscil·la entre els 10 i els 16 euros depenent de la modalitat escollida. Els participants obtindran una bossa amb una samarreta tècnica i tindran avituallament durant la cursa, a més de gaudir d’una botifarrada en acabar l’esdeveniment.