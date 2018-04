El conductor ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital de Bellvitge

Actualitzada 03/04/2018 a les 14:30

Aquest matí, a les 12.09 hores, un camió s'ha sortit de la via C-241d a Piles i ha quedat bolcat. El conductor ha quedat atrapat per les cames a dintre de la cabina.Al lloc dels fets s'hi han personat set dotacions de Bombers de Catalunya que han intervingut per treure el camioner. Mentre intentaven rescatar-lo, el SEM ha estabilitzat el ferit. El seu pronòstic és greu i l'han traslladat en helicòpter a l'hospital de Bellvitge.Com a conseqüència de la sortida de via, la C-241d ha quedat tallada en els dos sentits i encara no s'ha habilitat cap pas alternatiu. Una grua es troba al lloc dels fets per tal de retirar el vehicle.