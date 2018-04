Els pressupostos estatals preveuen les bonificacions dels desviaments de camions de l'N-340 i l'N-240

El govern espanyol inclou els recursos dins de la consignació global de 9,1 MEUR per finançar també les mesures que ja s'apliquen a l'N-II a Girona

Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) incorporen també, finalment, el finançament de les bonificacions pel desviament de camions en trams de l'N-340 i l'N-240 cap a les autopistes AP-7 i AP-2, respectivament. El Ministeri de Foment ha previst una partida total de 9,1 milions d'euros per compensar la concessionària Abertis per l'anunciada posada en marxa d'aquestes mesures i el finançament de les que ja s'apliquen des de fa uns anys a la N-II, a Girona. En el cas de l'N-340, els trams bonificats són, d'una banda, entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant a més d'entre Altafulla i Vilafranca del Penedès. D'acord amb el plantejament que va transmetre el Ministeri de Foment als alcaldes del Pacte de Berà, que havia estat acordat prèviament amb la Generalitat abans de l'aplicació de l'article 155, els vehicles pesants que es desviïn per l'autopista tindran una bonificació del 42,5% del peatge en el cas de trajectes llargs, i del 50% els locals. Els residents que circulin amb vehicles lleugers entre Alcanar i Vilafranca durant 24 hores com a màxim quedaran exempts de pagar peatge.En el cas de l'N-240, la Generalitat va plantejar el desviament obligatori per l'AP-2 entre les Borges Blanques i Montblanc.