Els Pallaresos ja té a punt el solar per iniciar les obres del futur poliesportiu

Els terrenys, ubicats al costat de l’institut, estan anivellats per començar a construir l’edifici

Actualitzada 02/04/2018 a les 19:43

Els terrenys que acolliran el futur poliesportiu cobert dels Pallaresos ja estan a punt per començar les obres constructives. Així, el municipi és més a prop de disposar d’un equipament molt reclamat pels veïns. A més, esports com el judo o el futbol sala podran, definitivament, deixar d’utilitzar les instal·lacions de l’escola i traslladar-se al nou poliesportiu.Durant les darreres setmanes, l’empresa adjudicatària, Ravi Obras Transportes y Excavaciones SL, ha procedit a adequar el solar, ubicat entre l’avinguda Catalunya i el carrer de la Unió, just al costat de l’institut. Per un import de 257.125 euros (IVA inclòs), els treballs han consistit en fer els moviments de terres necessaris per tal de salvar els desnivells existents en uns terrenys que, fins fa uns mesos, eren zona enjardinada. En aquesta primera fase, també es preveu l’excavació de les rases de les futures instal·lacions del poliesportiu i els fonaments dels seus tancaments.Paral·lelament, l’Ajuntament està treballant en l’adjudicació de la segona fase, referent a la construcció de l’edifici, la urbanització de l’entorn i el tancament de la pista. El projecte ha estat licitat i el termini de presentació d’ofertes es va tancar l’última setmana de març. Ara, s’està a l’espera d’adjudicar els treballs, que tenen un valor estimat de 506.625,80 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de sis mesos. Amb aquest calendari sobre la taula, i si no es produeixen contratemps, els Pallaresos podria disposar del futur equipament a finals d’aquest any 2018.El poliesportiu s’està construint en una parcel·la de 3.292,66 metres quadrats, dels quals, 968,11 correspondran a pista poliesportiva i 443,11 a la resta de paviment de l’equipament. L’edifici de serveis serà de 199,91 metres quadrats i 493,96 es destinaran a zona d’aparcament. També hi haurà 649,09 metres quadrats d’espais verds i 522,48 per a voreres i escales exteriors. La pista comptarà amb senyalització per poder jugar a bàsquet, futbol sala i handball i estarà equipada amb el seu corresponent material. Amb aquest poliesportiu cobert també es pretén incorporar noves modalitats esportives al municipi, com la gimnàstica rítmica i, a més, l’equipament servirà per a la celebració de festes del poble. En aquest sentit, es preveu que s’eviti haver d’instal·lar l’envelat de les festes d’hivern. Així mateix, si plou, qualsevol esdeveniment es podria traslladar a les noves instal·lacions.