El judici pels escàndols urbanístics a Querol s'obrirà divendres

Estan implicats dos exalcaldes del municipi de l'Alt Camp

Actualitzada 02/04/2018 a les 21:38

El judici pel suposat cas de corrupció urbanística a Querol el 2005 –pel qual serà jutjat els exalcaldes Albert Carreño i Miguel Uroz, que aleshores era regidor d’Urbanisme– se celebrarà aquest divendres a partir de tres quarts de deu del matí a la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Tarragona.En el procés es jutjaran vuit implicats en aquesta trama, en la qual Carreño i Uroz haurien orquestrat una operació urbanística per revalorar una zona on s’hi havia començat a fer una urbanització, en la qual es van involucrar càrrecs públics, l’arquitecte municipal i empresaris. Miguel Uroz i Albert Carreño, que tenen més de 80 anys, s’enfronten a 4 anys de presó, 22 d’inhabilitació pública i una multa de 3,7 milions d’euros cadascun.En el cas hi ha implicades diverses persones acusades d’un delicte de prevaricació continuat, prevaricació per inducció o un delicte d’ús d’informació privilegiada, de suborn, tràfic d’influències, falsificació de documents, contra la hisenda pública i d’usurpació de funció pública.