El PP de Cambrils demana la dimissió d'Eduard Pellicer per insultar els aragonesos

El tercer tinent d'alcalde va publicar un missatge al seu Facebook però hores més tard el va esborrar

Actualitzada 03/04/2018 a les 17:32

La setmana passada, el tinent d'alcalde i regidor de Barri antic de Cambrils va publicar un missatge al seu Facebook que deia «Pumas bienvenidos a #cambrils». En resposta al seu comentari, un usuari explica que «PUMA» es l'acrònim usat pels cambrilencs per dir «Putos Maños». Unes hores més tard, el mateix Eduar Pellicer va esborrar el missatge.Arran d'aquest fets, el portaveu del PP a l’Ajuntament de Cambrils, David Chatelain, ha demanat aquest dilluns la dimissió del regidor Eduard Pellicer per despreciar i insultar «els aragonesos que visiten el nostre municipi». Chatelain ha titllat d'«inadmissible que un servidor públic que rep un sou que paguem tots els cambrilencs, sigui tan irresponsable».El regidor popular ha afegit que «Pellicer ja sap que es va equivocar perquè va eliminar la publicació del seu perfil de Facebook, però el fet és que ja ha corregut entre la comunitat aragonesa amb un impacte molt negatiu». Per això, demanen una «disculpa pública i que dimiteixi».