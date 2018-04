Busquen un noi de 37 anys desaparegut mentre feia la ruta entre Salou i Eivissa en veler

Els submarinistes de la Guàrdia Civil han localitzat les restes de l’embarcació al nord de Mallorca

Actualitzada 03/04/2018 a les 18:31

Busquen el tripulant d’un veler que la matinada de divendres va salpar des de Salou rumb a Eivissa. Les restes de l’embarcació s’han localitzat a Cala Sant Vicenç, al nord de Mallorca, segons ha confirmat Salvament Marítim. L’únic ocupant de la nau César Cedernaz, de 37 anys i nacionalitat argentina, va manifestar en la seva darrera comunicació per telèfon, pels volts de les onze de la nit de divendres, que es trobava a prop de l’illa de Mallorca i que hi havia un fort temporal. Des d’aleshores, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb l’Exèrcit de l’Aire, han desplegat un ampli dispositiu de recerca a la zona.Durant el cap de setmana, la Salvamar Saiph, l’avió Sasemar 102 i l’Helimer 108 de Salvament Marítim, a més d’un avió de l’Exèrcit de l’Aire, van estar cercant el tripulant del veler. L’aeronau Sasemar va observar aquest dilluns unes restes de veles a unes 43 milles del Cap de Formentor, a Mallorca. Aquest dilluns a la nit, un pescador va alertar que havia observat les restes d’un veler enfonsat a prop de Cala Sant Vicenç, al municipi de Pollença.Efectius del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil han inspeccionat les restes submergides aquest dimarts al matí. Segons ha informat Salvament Marítim, els submarinistes han localitzat el casc enfonsat, que coincideix amb la matrícula del veler ‘Semental III’, del qual no se’n sabia res des de divendres. Durant la inspecció de la zona, però, no s’ha localitzat cap cos.