En l'incident, que no ha provocat ferits, s'han vist implicats un tot terreny i una autocaravana

Actualitzada 02/04/2018 a les 13:54

Un accident sense ferits està provocant llargues cues de vehicles a l'Autopista AP-7 a l'altura del terme municipal de la Riera de Gaià, poc després d'Altafulla. L'accident, en el qual s'han vist implicats un vehicle tot terreny i una autocaravana, s'ha produït a l'altura del quilòmetre 235 d'aquest via, en sentit Barcelona.A les 13.00 h les cues era d'uns 12 quilòmetres i encara s'estava a l'espera de poder retirar els vehicles dels carrils que afectaven l'autopista. Com a conseqüència de les retencions generades per l'accident, també ha quedat afectada l'autovia A-7, a l'altura de Tarragona, en els enllaços a la carretera nacional, amb circulació lenta amb retencions en dos quilòmetres.