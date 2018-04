Una marxa lenta per l'N-240 entre les Borges i Montblanc alenteix la circulació durant una hora i mitja

Hi han participat una trentena de vehicles convocats pel CDR de la capital de les Garrigues

Actualitzada 01/04/2018 a les 20:09

El Comitè de Defensa de la República de les Borges Blanques ha organitzat una nova marxa lenta per l'N-240 amb una trentena de vehicles que han arribat fins a Montblanc a una velocitat mitjana de 50 quilòmetres per hora. Des de les sis fins a quarts de vuit han alentit la circulació en els poc més de 30 quilòmetres que separen les dues poblacions, d'anada i de tornada. Tot i això, no s'ha arribat a tallar la via en cap moment i no hi ha hagut retencions destacables, segons el Servei Català de Trànsit.Els vehicles que han participat a l'acció han estat en tot moment custodiats per patrulles dels Mossos d'Esquadra, des que han sortit del pàrquing de la cooperativa de Sant Isidre de les Borges fins que han tornat després d'arribar fins a Montblanc. El CDR de la capital de les Garrigues ja va organitzar una marxa similar dimecres passat.