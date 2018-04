Un miler de persones es manifesten a Cambrils per la llibertat dels «presos polítics»

La marxa va recórrer el Passeig de les Palmeres

Actualitzada 01/04/2018 a les 11:21

Fins a mil persones es van manifestar ahir a Cambrils per la independència, el presos i els exiliats. Els manifestants van demanar l’alliberament del presos i el retorn dels polítics exiliats en diferents països europeus. L’acte va estar organitzat per l’ANC, els Avis i Àvies per la Llibertat i el CDR de Cambrils.La cita va tenir lloc ahir a les sis de la tarda davant l’Oficina de Turisme i va anar fins al Club Nàutic des d’on van tornar al punt de partida. Durant la manifestació és van escoltar crits com «Puigdemont, el nostre president», «ni oblit ni perdó» o «no hi som tots, falten els presos»Vegeu el vídeo de la manifestació.