Un home apunyala un taxista i es dóna a la fuga

Actualitzada 01/04/2018 a les 11:48

Un taxista de Reus ha estat apunyalat aquesta matinada per un client mentre circulava per la C-14. A causa de les ferides, el conductor ha patit un accident i l’agressor ha marxat corrent. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís poc abans de les 3 de la matinada i han desplaçat diverses unitats fins al lloc dels fets. Una ambulància del SEM ha traslladat al taxista, veí de Reus de 44 anys, a l’hospital Joan XXIII en estat greu però sense témer per la seva vida.Unes hores més tard del succés, un agent que estava fora de servei ha localitzat al possible agressor. Quan s’ha identificat com a policia, l’agressor li ha començat a tirar pedres i ha continuat fugint direcció Salou. El policia ha informat als Mossos d’Esquadra que, a la vegada, han alertat a la policia local de Salou. Finalment, la policia local del municipi ha aconseguit detenir l’agressor, un home de 36 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Salou, a la C-31B, al carrer Joan Fuster del municipi.