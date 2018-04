Mor Salvador Daroca, el primer alcalde de la democràcia a les Borges del Camp

El seu funeral serà aquest dilluns 2 d'abril a les 10 hores

Salvador Daroca Ciurana ha mort aquest 1 d'abril a les Borges del Camp. Va ser el primer alcalde de la democràcia a les Borges del Camp i l’Ajuntament ha decretat dos dies de dol; la bandera onejarà a mitja asta a la Casa de la Vila.Daroca va ser escollit alcalde en les primeres eleccions municipals de la democràcia en 1979 per Convergència i Unió, i va ser alcalde únicament per aquell mandat fins 1983, tot i que va tornar a formar part de l’Ajuntament com a tinent d’alcalde des de 1987, primer amb Ramon Ciuranacom a alcalde i, posteriorment, durant l’alcaldia de Robert Ortiga, fins el 1999, quan va deixar definitivament la política activa.Al marge de la seva activitat política, Salvador Daroca havia estat vinculat des de la seva joventut a diverses iniciatives socials, esportives i culturals de les Borges del Camp. Així va ser un dels impulsors de la creació del Poliesportiu El Garrigó. També va col·laborar durant mols anys a la revista la Borja i va estar actiu en l’associació excursionista els Isards o l’aplec sardanista o la biblioteca, entre moltes altres.L’alcalde de les Borges del Camp, Joaquim Calatayud, ha recordat que «la seva figura ha de ser exemple per a tots nosaltres d’un compromís ferm, profund i inca nsable amb el nostrepoble i amb el nostre país». Calatayud, en nom del consistori, també ha expressat a la família i amics el condol de la corporació municipal per la seva pèrdua.La cerimònia de comiat i l’enterrament seran demà dilluns 2 d’abril, a les del 10 h del matí a l’església de l’Assumpta de les Borges del Camp.