Els esdeveniments esportius asseguren un 85% d'ocupació als hotels de la Costa Daurada en una Pasqua primerenca

Els esdeveniments esportius fan incrementar les visites

Actualitzada 01/04/2018 a les 11:12

Assegurar l'estabilitat política

Un 60% de llits disponibles a la Costa Daurada

Cases rurals de les Terres de l'Ebre

Els establiments turístics de la Costa Daurada han complert les previsions fetes per Setmana Santa i han arribat a una mitjana d'ocupació hotelera d'entre el 80% i el 85%. Els esdeveniments esportius programats per aquestes dates, que atreuen més de 20.000 nens i joves, acompanyats de les seves famílies, han estat el principal motor de l'ocupació turística. Segons dades de l'Associació Hotelera Cambrils-Salou-La Pineda, enguany han obert 55 hotels, 10 menys que l'any passat, tot tenint en compte que enguany Pasqua ha estat molt primerenca, a diferència de l'any passat, quan va caure a mitjans d'abril, quan la destinació de platja i sol comença a cridar més l'atenció. Les cases rurals de les Terres de l'Ebre han tingut una mitja ocupació fins Dijous Sant i han fregat la plena ocupació en els dies forts de Setmana Santa, entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua.El president de l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, Xavier Roig, ha fet una crida «al seny» i perquè hi hagi estabilitat política i social a Catalunya, tot i que des de l'entitat es nega que la situació estigui afectant les reserves. Segons Roig, tots els turistes que han escollit la Costa Daurada com a destinació per passar uns dies per Setmana Santa «han estat benvinguts i han estat a gust»: «ningú recorda si els hem parlat en català, castellà, francès o anglès, i això és positiu», ha afirmat Roig, que ha assegurat que els turistes se'n van «contents» i «sense saber pràcticament on han estat i què ens passa aquí», en referència al context polític actual a Catalunya. A més, ha reclamat que els «conflictes polítics i socials» no facin mal a «la feina feta» els darrers anys en el sector turístic.Enguany, són, aproximadament, uns 55 establiments hotelers que tenen obertes les seves portes durant aquest període, unes 31.500 places, la qual cosa representa el 63% del total de llits disponibles. Entre Divendres Sant i dissabte, els hotels van arribar al 95% d'ocupació. En canvi, pocs turistes van fer entrada Dijous Sant, mentre que aquest diumenge l'ocupació també va a la baixa. Entre els motius que els han portat a obrir les portes aquests dies hi ha la celebració de múltiples tornejos esportius als municipis del centre de la Costa Daurada. Paral·lelament, el turisme sènior, amb el programa de l'IMSERSO, també ha aportat una part important de visitants.Els esdeveniments esportius han estat protagonistes per segona temporada consecutiva, després d'haver desvinculat la Costa Daurada del festival Saloufest, que atreia durant tres setmanes milers d'estudiants britànics. Des del 24 de març, milers d'esportistes de totes les edats han participat en múltiples competicions com el 'Mundialito' de futbol, amb 300 equips; la Mare Nostrum Cup de futbol, amb 232 equips i uns 3.000 participants; la Costa Daurada Cup de futbol amb 148 equips; la Mare Nostrum Cup «Ciutat de Reus» de bàsquet, amb 204 equips i 2.000 participants i el Torneig TGN Bàsquet, amb 66 equips i uns 800 participants.A banda, a Cambrils s'ha disputat la competició internacional de balls de saló «I Iberica Dancesport 2018» i el campionat d'Espanya per a la Classe Internacional Optimist, organitzat pel Club Nàutic Cambrils.El turisme de Setmana Santa, a banda dels participants dels turistes sènior als esdeveniments esportius –vinguts d'arreu, també d'Amèrica o Àsia, i turistes sènior, venen de diferents punts de Catalunya, de l'Aragó, Navarra, el País Basc o França.A les Terres de l'Ebre, s'ha registrat, com és habitual any rere any, una ocupació desigual als dies previs a Divendres Sant. Així, els allotjaments integrats en l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre) s'han tornat a omplir durant l'última part de la Setmana Santa, entre dijous i dilluns. En canvi, les reserves no han sobrepassat el 30% durant la primera part del període festiu.D'altra banda, alguns dels establiments turístics ubicats dins del delta de l'Ebre han arribat a penjar el cartell de complet, mentre que a les zones de la plana interior del Baix Ebre i el Montsià els ha costat més assegurar reserves. Juanjo Bel, portaveu d'Aturebre, ha explicat que «primer s'omple el delta, però com que hi ha excés de demanda, i s'omple dos mesos abans, a poc a poc es va omplint l'interior».