Els CDR marxen del peatge de l'AP-7 al Vendrell i mantenen barreres obertes a l'Hospitalet de l'Infant

L'acció s'emmarca en una crida a no pagar els peatges en l'operació tornada de Setmana Santa

Actualitzada 01/04/2018 a les 18:47

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han obert cap a les cinc de la tarda d'aquest diumenge les barreres dels peatges de l'AP-7 del Vendrell (Baix Penedès) i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), segons ha informat a l'ACN la concessionària Abertis. L'acció dels CDR s'emmarca en una crida a no pagar els peatges de les autopistes en l'operació tornada de Setmana Santa. Amb el lema «No manaran a ningú si nosaltres no els obeïm» s'ha batejat com la «primera acció directa de desobediència civil massiva».L'acció del Vendrell ha començat cap a les cinc i pocs i ha acabat quan faltaven pocs minuts per un quart de set. A la protesta del Vendrell, que s'ha fet amb un marcat to festiu, hi han participat prop d'un centenar de persones que han aplaudit els cotxes que passaven mentre cridaven per la «llibertat dels presos polítics» i molts conductors han respost fent sonar el clàxon en senyal de suport.Al Vendrell, quan la protesta feia uns 45 minuts que estava en marxa, han arribat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i s'han viscut alguns moments de tensió quan els agents parlaven amb un dels concentrats, perquè els manifestants han pensat que l'estaven identificant.